СБ ООН выносит иранский ядерный вопрос на голосование

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). 17 сентября Совет Безопасности ООН проведёт голосование по возобновлению мандата группы экспертов, контролирующих соблюдение санкций против Ирана.
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