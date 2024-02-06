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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Собянин рассказал, как приложение «Моя Москва» помогает жителям столицы

Собянин рассказал, как приложение «Моя Москва» помогает жителям столицы

Услугами приложения «Моя Москва» воспользовались около 80 млн раз В своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин сообщил жителям города, что за пять лет горожане воспользовались услугами и сервисами приложения «Моя Москва» около 80 млн раз.

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