Собянин рассказал, как приложение «Моя Москва» помогает жителям столицы

Услугами приложения «Моя Москва» воспользовались около 80 млн раз В своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин сообщил жителям города, что за пять лет горожане воспользовались услугами и сервисами приложения «Моя Москва» около 80 млн раз.