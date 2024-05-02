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Литвинов верит, что «Спартак» не проиграет до конца РПЛ: «У нас эмоциональный подъем, команда как одно целое. Все успокоились после череды поражений» 

В среду красно-белые победили «Динамо» (2:0) в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. – Команда сегодня хорошо смотрелась физически.

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