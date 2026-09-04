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Новшества в Хогвартсе: HBO раскрыл имена актеров второго сезона «Гарри Поттера»

Новшества в Хогвартсе: HBO раскрыл имена актеров второго сезона «Гарри Поттера»

Телеканал HBO объявил о новых участниках актерского состава второго сезона сериала «Гарри Поттер». В проекте появятся исполнители ролей Добби, Джинни Уизли и юного Волан-де-Морта, сообщает Variety со ссылкой на телеканал.

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