В Анапе после гибели 11-летней девочки в пожаре возбудили уголовное дело

В Анапе после гибели 11-летней девочки в пожаре возбудили уголовное делоВ Анапе возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после гибели 11-летней девочки в результате пожара.
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