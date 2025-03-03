Прогноз погоды в Крыму на понедельник. • Симферополь: +3°, небольшая дождь• Севастополь: +4°, пасмурно• Ялта: +6°, небольшой дождь• Алушта: +7°, облачно• Евпатория: +5°, облачно• Саки: +5°, небольшой снег• Бахчисарай: +3°, небольшой снег• Джанкой: +5°, облачно• Судак: +5°, пасмурно Читать … .
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