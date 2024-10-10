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За наши деньги

За наши деньги

Пока в Узбекистане учителя избивают русских детей…Очень жесткий ответ Россотрудничества Глава представительства Россотрудничества заявил, что этой осенью Россия проведёт мероприятия для учителей в Таджикистане! В планах проведение "Недели математики, физики и компьютерных наук" для учеников и форум для директоров школ и преподавателей.

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