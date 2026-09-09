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Царьград

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Житель Краснодара получил 3 года колонии за 2 кг прегабалина

Житель Краснодара получил 3 года колонии за 2 кг прегабалина

Краснодарский краевой суд утвердил обвинительный приговор по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт сильнодействующего вещества.

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