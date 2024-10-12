Ленинградские детские лагеря отдыха стали лучшими в России

Сразу три организации победили во всероссийском конкурсе «Лучший детский лагерь России – 2024» Итоги всероссийского конкурса «Лучший детский лагерь России – 2024» подвели на Всероссийском форуме организаторов детского отдыха и оздоровления «Большие смыслы – 2024».
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