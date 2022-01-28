Аргументы недели

97 567 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Туренко
    Россия тоже может прекратить поставки стратегического сырья, которое повлечет к закрытию некоторых отраслей промышлен...Член СНБ США Харр...
  • Сергей Саенко
    Ну да, козлам-амерам виднее из-за Лужи. Сволота конченная.CNN: в США недово...
  • Людмила Лысенко
    Точно, не дадут этого сделать! Слишком большая кормушка, от которой тяжело отказаться.Депутат Госдумы В...

Воспитанники детского сада поздравили Южный Урал с 88-летием

Воспитанники детского сада поздравили Южный Урал с 88-летием

Ребятишки присоединились к праздничной акции #ЧОЗа88. Продолжается праздничная акция медиахолдинга «Гранада Пресс» #ЧОЗа88, посвященная 88-летию региона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх