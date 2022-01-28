Воспитанники детского сада поздравили Южный Урал с 88-летием

Ребятишки присоединились к праздничной акции #ЧОЗа88. Продолжается праздничная акция медиахолдинга «Гранада Пресс» #ЧОЗа88, посвященная 88-летию региона.
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