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Путин оценил ответы США и НАТО на предложения России

МОСКВА, 29 января 2022, Институт РУССТРАТ. В телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин прокомментировал письменные ответы США и НАТО на проекты соглашений о гарантиях безопасности, говорится в сообщении на сайте Кремля: «В американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО.

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