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Джон Джонс допустил, что его следующим соперником может быть Нганну

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс, ожидающий дебюта в тяжелом весе, заявил, что может получить бой за титул против чемпиона Фрэнсиса Нганну.

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