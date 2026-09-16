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ЦБ: повышение тарифов ЖКХ с 1 октября ускорит инфляцию

ЦБ: повышение тарифов ЖКХ с 1 октября ускорит инфляцию

Индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 октября добавит к годовой инфляции 0,7 процентных пункта и приблизит показатель к верхней границе прогноза Банка России на 2026 год.

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