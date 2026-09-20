Россия Федерациясенең IX чакырылыш Дәүләт Думасына сайлаулар Конституциягә ярашлы рәвештә узды. Көнбатышның нәтиҗәләрне танымау турындагы белдерүләренә карамастан, тавыш бирү нәтиҗәләре максималь дәрәҗәдә легитим булачак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым