НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Топилин: Сайлаулар Конституциягә ярашлы рәвештә узды

Топилин: Сайлаулар Конституциягә ярашлы рәвештә узды

Россия Федерациясенең IX чакырылыш Дәүләт Думасына сайлаулар Конституциягә ярашлы рәвештә узды. Көнбатышның нәтиҗәләрне танымау турындагы белдерүләренә карамастан, тавыш бирү нәтиҗәләре максималь дәрәҗәдә легитим булачак.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым