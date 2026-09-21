От вейпа до реанимации: алтайские врачи предупредили об опасном заболевании легких

"Общая заболеваемость болезнями органов дыхания в 2024 году составила 606 тысяч человек, а в 2025-м — 519 тысяч.
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