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Стартовал прием заявок на конкурс радиожурналистов «Голос Кавказа — 2024»

Стартовал прием заявок на конкурс радиожурналистов «Голос Кавказа — 2024»

Чеченская региональная общественная организация «Союз молодежи», при поддержке Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации и ФАДН России, проводит ежегодный Всероссийский радиофестиваль «Голос Кавказа» памяти Первого Президента Чеченской Республики, Героя России А.

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