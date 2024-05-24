Стартовал прием заявок на конкурс радиожурналистов «Голос Кавказа — 2024»

Чеченская региональная общественная организация «Союз молодежи», при поддержке Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации и ФАДН России, проводит ежегодный Всероссийский радиофестиваль «Голос Кавказа» памяти Первого Президента Чеченской Республики, Героя России А.
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