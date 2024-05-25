В Казани задержали подростка на питбайке

Во время профилактического рейда по выявлению нарушителей ПДД сотрудники Госавтоинспекции Казани остановили 15-летнего подростка, который управлял мотоциклом без водительского удостоверения, передает «Татар-информ».
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