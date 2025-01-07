❕ В Севастополе очистили от мазута пляж «Немецкая балка» Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, к 12:00 7 января пляж был очищен.
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❕ В Севастополе очистили от мазута пляж «Немецкая балка» Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, к 12:00 7 января пляж был очищен.