Президент Азербайджана высказался о вопросе территорий Украины

а Лавров о другом говорил -ЧТО МЫ С АЗЕРАМИ ЗА ОДНО. вот и пойми их

Игорь Кузнецов

С. Лавров охарактеризовал прошедшие переговоры с азербайджанским коллегой Д. Байрамовым как "полезные, содержательные и доверительные". При чём здесь "ЗА ОДНО"? Это внешняя политика. А там всегда заявляют "Мы за мир во всём мире!". Россия и Азербайджан достигли "важной договоренности — уделять больше внимания медийному освещению отношений во всех областях между странами". "Желающих эти отношения показывать не совсем в приглядном свете пока еще, к сожалению, хватает с обеих сторон", - такое вот высказывание.