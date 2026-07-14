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Президент Азербайджана высказался о вопросе территорий Украины

Президент Азербайджана высказался о вопросе территорий Украины

Президент Азербайджана Алиев заявил о поддержке суверенитета Украины Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал украинцев никогда не соглашаться на оккупацию, подчеркнув важность борьбы за независимость.

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Комментарии
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Сергей Моисеев
а Лавров о другом говорил -ЧТО МЫ С АЗЕРАМИ ЗА ОДНО.  вот и пойми их
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3 н.
Игорь Кузнецов
С. Лавров охарактеризовал прошедшие переговоры с азербайджанским коллегой Д. Байрамовым как &quot;полезные, содержательные и доверительные&quot;. При чём здесь &quot;ЗА ОДНО&quot;? Это внешняя политика. А там всегда заявляют &quot;Мы за мир во всём мире!&quot;. Россия и Азербайджан достигли &quot;важной договоренности — уделять больше внимания медийному освещению отношений во всех областях между странами&quot;. &quot;Желающих эти отношения показывать не совсем в приглядном свете пока еще, к сожалению, хватает с обеих сторон&quot;, - такое вот высказывание.
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3 н.
михаил дуванов
лавров лапшу вешает. также как и его коллега
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2 н.