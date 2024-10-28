В Чехии пропала дагестанская порноактриса Ада Махачева, её больше месяца не могут найти.Ее работодатели обратились в полицию, а подруги предполагают, что Аду (в порноиндустрии известная под псевдонимом Kira Queen) могли увезти кавказцы, живущие в Европе, и держат взаперти без возможности выйти на связь.
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