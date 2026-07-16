На Украине назвали следующий шаг Зеленского после отставки Федорова

После отставки главы украинского Минобороны Михаила Федорова Владимир Зеленский попытается подчинить себе Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру страны (НАБУ и САП).
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