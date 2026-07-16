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Аргументы и Факты

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На Украине назвали следующий шаг Зеленского после отставки Федорова

На Украине назвали следующий шаг Зеленского после отставки Федорова

После отставки главы украинского Минобороны Михаила Федорова Владимир Зеленский попытается подчинить себе Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру страны (НАБУ и САП).

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