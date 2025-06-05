«Хватит и грязи, и мёда». В КНР дали шокирующий совет для жителей России

Serg Makon Как-то мало правды у нас в публикациях. Особенно про финансовый сектор - молчание или недомолвки. Пишут, что мошенничество там сплошное с вкладами. А про хорошее, что, например, империя может существовать только в рамках своей финансовой системы, как Китай, та же Турция - про это молчок

Геннадий Исаков А как мы можем судить прошлое, если сами допускаем массу непростительных ошибок? А если мы уверены, что всё делаем правильно, то почему полагаем, что в прошлом думали иначе? Разве кто нибудь знает, что правильно и что неправильно? У истории свои законы, и народы подчинены им. Современники вышли из прошлого, как из материнского чрева. Кто проклинает мать, тот не достоин будущего.