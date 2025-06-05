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«Хватит и грязи, и мёда». В КНР дали шокирующий совет для жителей России

«Хватит и грязи, и мёда». В КНР дали шокирующий совет для жителей России

.Отношение Китая к своей истории неподготовленных людей удивляет. Ну, представьте, если бы на всех российских банкнотах изображали Сталина.

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Комментарии
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Serg Makon
Как-то мало правды у нас в публикациях. Особенно про финансовый сектор - молчание или недомолвки. Пишут, что мошенничество там сплошное с вкладами. А про хорошее, что, например, империя может существовать только в рамках своей финансовой системы, как Китай, та же Турция - про это молчок
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3 час.
Геннадий Исаков
А как мы можем судить прошлое, если сами допускаем массу непростительных ошибок? А если мы уверены, что всё делаем правильно, то почему полагаем, что в прошлом думали иначе? Разве кто нибудь знает, что правильно и что неправильно? У истории свои законы, и народы подчинены им. Современники вышли из прошлого, как из материнского чрева. Кто проклинает мать, тот не достоин будущего.
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3 час.
Александр Батт
Нам нельзя брать пример с Китая по отношению к своей истории. Китайские вожди укрепили страну. А наши вожди развалили Россию.
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2 час.
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