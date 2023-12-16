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МВД против Минтранса: два ведомства поспорили из-за средней скорости

МВД против Минтранса: два ведомства поспорили из-за средней скорости

МВД не поддерживает инициативу Минтранса вернуть штрафы за превышение средней скорости и выступает «категорически против» внесения изменения в Правила дорожного движения (ПДД), заявила представитель министерства Ирина Волк.

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