«Рейнджерс» подписали контракт с 23-м номером драфта Перро. Форвард набрал 48 очков в 37 матчах NCAA в сезоне

19-летний нападающий подписал трехлетний контракт новичка с клубом из Нью-Йорка. В этом сезоне американец выступал за Бостонский колледж в студенческой лиге NCAA набрав 48 (16+32) очков при полезности «плюс 28» в 37 матчах.
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