Блинкен обсудил с главой Минобороны Израиля прекращение огня в секторе Газа

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в понедельник, 10 июня, заявил, что Энтони Блинкен и министр обороны Израиля Йоав Галант обсудили освобождение заложников и план прекращения огня в секторе Газа, – сообщают СМИ.