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Блинкен обсудил с главой Минобороны Израиля прекращение огня в секторе Газа

Блинкен обсудил с главой Минобороны Израиля прекращение огня в секторе Газа

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в понедельник, 10 июня, заявил, что Энтони Блинкен и министр обороны Израиля Йоав Галант обсудили освобождение заложников и план прекращения огня в секторе Газа, – сообщают СМИ.

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