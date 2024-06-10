Блинкен обсудил с главой Минобороны Израиля прекращение огня в секторе Газа

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в понедельник, 10 июня, заявил, что Энтони Блинкен и министр обороны Израиля Йоав Галант обсудили освобождение заложников и план прекращения огня в секторе Газа, – сообщают СМИ.
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