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В Москве вот-вот наступит пик половодья

В Москве вот-вот наступит пик половодья

В текущем году снеговой покров в Подмосковье достиг отметки в 75 см, что значительно превышает прошлогодний уровень в 57 см.

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Комментарии
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Aнатолий Райков
Начнётся сейчас об экологии писать,не стада с/х животных в чистоте экологии виновато.Можно вспомнить об ветряных электростанциях и о их вреде.Так же сюда можно приписать механизмы,что потребляют нефте-продукты.Можно вспомнить,зачем газоны прячут под тротуарную плитку,спиливают деревья,аж целыми аллеями уничтожают,а воде похоже деться не куда и канализация,ливнёвки уже не справляются.Сюда можно приписать HAARP на Аляске и антенны установленные в Арктике американцами.И всё об экологии говорят,а учёные на что?Они врут населению планеты и за враньё получают деньги.
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