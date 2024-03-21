В Москве вот-вот наступит пик половодья

Aнатолий Райков

Начнётся сейчас об экологии писать,не стада с/х животных в чистоте экологии виновато.Можно вспомнить об ветряных электростанциях и о их вреде.Так же сюда можно приписать механизмы,что потребляют нефте-продукты.Можно вспомнить,зачем газоны прячут под тротуарную плитку,спиливают деревья,аж целыми аллеями уничтожают,а воде похоже деться не куда и канализация,ливнёвки уже не справляются.Сюда можно приписать HAARP на Аляске и антенны установленные в Арктике американцами.И всё об экологии говорят,а учёные на что?Они врут населению планеты и за враньё получают деньги.