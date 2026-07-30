Калужский «Кристалл» проиграл иск более чем на 800 тысяч рублей и получил еще один - на 65 миллионов

Общий долг КЛВЗ «Кристалл» перед ООО «Зернопродукт» составил почти 15 миллионов рублей, но после выплаты основной суммы суд обязал предприятие выплатить лишь пеню и судебные расходы на сумму 820 тысяч рублей.
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