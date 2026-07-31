Ученые нашли способ делать твердый углерод буквально из воздуха — в будущем это может значительно удешевить производство тяговых батарей для автомобилей

CO2 научились превращать в ценный материал для литиевых батарейМеждународная группа ученых впервые смогла в режиме реального времени наблюдать, как углекислый газ превращается в твердый углерод внутри расплавленной соли при температуре около 500 °C.
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