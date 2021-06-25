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Экс-директор фонда капремонта Колымы получил условный срок за взятку - «Криминал»

Экс-директор фонда капремонта Колымы получил условный срок за взятку - «Криминал»

МАГАДАН, 21 июн - . Суд в Магадане признал виновным в коммерческом подкупе в крупном размере экс-директора фонда капремонта региона Гаптрашида Гизатуллина и приговорил его к 5 годам лишения свободы условно, сообщает в понедельник прокуратура Колымы.

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