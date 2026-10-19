В Киеве во второй раз после полуночи прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.
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