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МВД хочет обязать участковых проводить профилактику за дискредитацию ВС России

МВД хочет обязать участковых проводить профилактику за дискредитацию ВС России

МВД России предлагает обязать участковых полиции проводить профилактическую работу с гражданами, которых привлекали к ответственности за дискредитацию российской армии и за пропаганду нацистской атрибутики, либо символики.

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