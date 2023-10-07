МВД хочет обязать участковых проводить профилактику за дискредитацию ВС России

МВД России предлагает обязать участковых полиции проводить профилактическую работу с гражданами, которых привлекали к ответственности за дискредитацию российской армии и за пропаганду нацистской атрибутики, либо символики.
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