Саратовский регоператор по обращению с ТБО обработал более 200 обращений в социальных сетях

Саратовский филиал АО "Ситематик" ежедневно получает и обрабатывает вопросы жителей региона по твердым коммунальным отходам, в том числе и те, которые не входят в зону ответственности регионального оператора.
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