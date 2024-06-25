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Саратовский регоператор по обращению с ТБО обработал более 200 обращений в социальных сетях

Саратовский регоператор по обращению с ТБО обработал более 200 обращений в социальных сетях

Саратовский филиал АО "Ситематик" ежедневно получает и обрабатывает вопросы жителей региона по твердым коммунальным отходам, в том числе и те, которые не входят в зону ответственности регионального оператора.

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