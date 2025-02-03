Мария Янковская – лицо «Сигма боя»: триумф, хейт и жизнь под присмотром отца Ирина ВальковаПесня «Сигма бой» стремительно ворвалась в мировые чарты, заняв место в топ-10 Billboard, и вызвала широкий общественный резонанс.