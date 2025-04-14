PNAS: социальное неравенство зависело от выбора общества на протяжении истории

Американские ученые из Филдовского музея естественной истории в Чикаго вместе с коллегами из других научных центров доказали, что рост социального неравенства не является неизбежным следствием развития цивилизации.
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