Фронт движется на запад: Сырский прикрывает отход смертниками

На Угредарском направлении ВСУ пятятся, теряя людей и танки — дальше степь Российская армия добились серьезных тактических успехов на Марьинском и Угледарском направлениях, пишет американский Институт изучения войны (ISW).
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