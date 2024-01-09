«Союзмультфильм» обратился в СКР из-за прав на «Чебурашку»

Киностудия «Союзмультфильм» обратилась в следственные органы с просьбой проверить правомерность заключенных с американской компанией La Roubine контрактов, касающихся международных прав на бренд «Чебурашка».
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