Премьер-министр Словакии впервые появился на публике после покушения

Вчера премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые выступил на публике после майского покушения. На торжественном собрании в честь Дня святых Кирилла и Мефодия, который является государственным праздником в стране, Фицо выступил с речью, в которой отверг прогрессивные идеологии, назвав их "раковой опухолью" и "ядом".
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