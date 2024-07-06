Премьер-министр Словакии впервые появился на публике после покушения

Вчера премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые выступил на публике после майского покушения. На торжественном собрании в честь Дня святых Кирилла и Мефодия, который является государственным праздником в стране, Фицо выступил с речью, в которой отверг прогрессивные идеологии, назвав их "раковой опухолью" и "ядом".