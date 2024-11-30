Можно ли включать кондиционер зимой и при какой температуре

Большинство современных кондиционеров работают как на охлаждение, так и на обогрев. Но не все приборы можно включать зимой, особенно если на улице очень холодно Диапазон температур, при которых кондиционер можно включать зимой, зависит от класса устройства и характеристики хладагента.