Можно ли включать кондиционер зимой и при какой температуре

Большинство современных кондиционеров работают как на охлаждение, так и на обогрев. Но не все приборы можно включать зимой, особенно если на улице очень холодно Диапазон температур, при которых кондиционер можно включать зимой, зависит от класса устройства и характеристики хладагента.
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