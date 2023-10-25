Приезжий напал на 9-летнюю девочку в лифте. Поговорим о навязанной толерантности

Андрей Павлов Но все равно "спасибо", Он хоть что-то делает, а МВД и ФСБ груши околачивают, Колокольцев только счас проснулся (или ему разрешили проснуться?).

Андрей Павлов Колокольцев как Вий: "Поднимите мне веки". Ему подняли. Ба, да что это творится! А ну... Раньше ни хрена не видел.