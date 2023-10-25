# Чернильница Если честно, то я не люблю писать о подобных происшествиях, ибо все, что касается детей, лично мне проникает глубоко в душу и я очень переживаю.
Приезжий напал на 9-летнюю девочку в лифте. Поговорим о навязанной толерантности
Комментарии
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Андрей Павлов
Но все равно "спасибо", Он хоть что-то делает, а МВД и ФСБ груши околачивают, Колокольцев только счас проснулся (или ему разрешили проснуться?).
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2 д.
Андрей Павлов
Колокольцев как Вий: "Поднимите мне веки". Ему подняли. Ба, да что это творится! А ну... Раньше ни хрена не видел.
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2 д.
Нина Скорик
За детей нужно расстреливать этих зверей .Или пора уже самим отцам и матерям вылавливать этих уродов и делать евнухами.
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1 д.
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