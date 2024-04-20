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Психолог Мисютин: единственный способ удержать подростков от насилия — разговор

Психолог Мисютин: единственный способ удержать подростков от насилия — разговор

Мир сложен настолько, что мы часто упрощаем те или иные события на словах через сравнение. Сравнения эти не всегда точны и уместны, но такова уж людская природа, ищущая общие черты и забывающая о различиях.

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