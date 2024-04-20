Мир сложен настолько, что мы часто упрощаем те или иные события на словах через сравнение. Сравнения эти не всегда точны и уместны, но такова уж людская природа, ищущая общие черты и забывающая о различиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии