Карельские Вести

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Пропавшую орловскую 9-летнею школьницу нашли закопанной под ее домом

Пропавшую орловскую 9-летнею школьницу нашли закопанной под ее домом

В Орловской области обнаружено тело предположительно пропавшей еще в июне девятилетней девочки. Правоохранителям предстоит еще идентифицировать тело, но они считают, что с высокой долей вероятности тело принадлежит именно пропавшей школьнице.

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