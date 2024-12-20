БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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БРСД «Орешник» – «супероружие» или нет? Возможности и потенциал кинетической боевой части

БРСД «Орешник» – «супероружие» или нет? Возможности и потенциал кинетической боевой части

Изображение иллюстративное Неопределённая эффективность В предыдущем материале БРСД «Орешник» с конвенциональной боевой частью: свершилось мы рассмотрели первый реальный случай применения нового типа вооружений – баллистической ракеты средней дальности (БРСД), оснащённой высокоточной неядерной (конвенциональной) боевой частью (БЧ).

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