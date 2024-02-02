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Протесты бельгийских фермеров связали с премьер-министром Венгрии

Протесты бельгийских фермеров связали с премьер-министром Венгрии

ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET За организацией протестов фермеров в Брюсселе и других странах Евросоюза стоит аналитический центр MCC Brussels, в руководстве которого находится советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан, сообщили в издании Financial Times (FT).

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