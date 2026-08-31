Крым запросто может претендовать на роль центра экстремальных видов спорта и туризма. Для настоящих непосед и любителей пощекотать нервы − новая серия проекта «Отдыхай в Крыму» тест тест.
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