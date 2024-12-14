Минфин США хочет минимизировать выгоду России от нефти

США продолжают упорно предпринимать свои безуспешные попытки нанести стратегическое поражение нашей стране не только в военной сфере, но и в экономике в виде ограничений на доходы от продажи нефти Россией, сообщает Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии