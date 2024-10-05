Британские следователи годами покрывали похотливого миллиардера

Следователи британского Скотленд-Ярда годами брали взятки у миллиардера Мохаммеда аль-Файеда. Как сообщает The Guardian, силовики покрывали его, чтобы скрыть последствия сексуальных домогательств египтянина к десяткам женщин.
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