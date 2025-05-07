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Трамп заявил о полном доверии к своему спецпосланнику Уиткоффу

Трамп заявил о полном доверии к своему спецпосланнику Уиткоффу

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью доверяет своему спецпосланнику Стивену Уиткоффу. «Он был со мной более или менее, так или иначе, на каждом шагу», — сказал глава Белого дома, которого процитировал телеканал Fox News.

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