Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ФСБ задержала пособника украинских спецслужб в Бурятии за госизмену

ФСБ задержала пособника украинских спецслужб в Бурятии за госизмену

Федеральная служба безопасности задержала пособника украинской разведки в Бурятии, он склонял российских военнослужащих перейти на сторону украинской армии непосредственно в зоне проведения специальной военной операции.

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