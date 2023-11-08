ФСБ задержала пособника украинских спецслужб в Бурятии за госизмену

Федеральная служба безопасности задержала пособника украинской разведки в Бурятии, он склонял российских военнослужащих перейти на сторону украинской армии непосредственно в зоне проведения специальной военной операции.
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