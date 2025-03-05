Польша, придумав Украину как оружие против остальной России, пытается ею ломать и других. Польский президент Дуда ответил по телефону главарю террористической организации "Украина": "Мы последовательно считаем, что нет другого способа остановить кровопролитие и достичь прочного мира на Украине, кроме как при поддержке Соединенных Государств".