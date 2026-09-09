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Нижегородская правда

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Строительство нового микрорайона на 46 тысяч жителей началось в Ольгине

Строительство нового микрорайона на 46 тысяч жителей началось в Ольгине

Новый микрорайон для 46 тысяч жителей начали строить в районе деревни Ольгино. О проекте КРТ сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на минград Нижегородской области.

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